Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене регулярных рейсов HY763/764 по маршруту «Ташкент — Алматы — Ташкент» и HY9729/9730 — «Нукус — Актобе — Нукус», запланированные на 6 января «по техническим причинам аэропортов назначения».

5 января в связи с закрытием аэропорта Актау были отменены рейсы HY9725/9726 «Ургенч — Актау — Ургенч».

О днях выполнения рейсов по указанным маршрутам будет сообщено дополнительно.

Пассажиры отменённых рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полётов.

Об отмене рейсов в Алматы ранее объявили и другие авиакомпании.

В Казахстане 2 января начались протесты, которые к 5 января переросли в беспорядки. СМИ сообщают о захвате протестующими аэропорта Алматы и расширении режима ЧП на всю территорию страны.