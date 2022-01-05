Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2022 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду. Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

Кенгаши народных депутатов районов и городов сохранили право вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.

В 2020 году кенгаши имели право вводить не только повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы, но и понижающие.

Вид имущества, передаваемого в аренду

Показатель, характеризующий размер установленной ставки

Минимальные размеры
ставок арендной платы в месяц, сумов

Ташкент

Нукус,
города-
областные центры

другие
населенные
пункты

1

Помещения:


жилое помещение

за 1 кв. м общей площади

15 500

(ранее — 14 000)

9 500

(8 500)

4 000

(4 000)

нежилое помещение

32 000

(29 000)

18 500

(17 000)

7 500

(7 500)

2

Автомобильный транспорт:


легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)

за 1 автотранспортное средство

630 000

(575 000)

микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили

1 250 000

(1 150 000)

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