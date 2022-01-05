Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2022 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду. Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.
Кенгаши народных депутатов районов и городов сохранили право вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.
В 2020 году кенгаши имели право вводить не только повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы, но и понижающие.
№
Вид имущества, передаваемого в аренду
Показатель, характеризующий размер установленной ставки
Минимальные размеры
Ташкент
Нукус,
другие
1
Помещения:
жилое помещение
за 1 кв. м общей площади
15 500
(ранее — 14 000)
9 500
(8 500)
4 000
(4 000)
нежилое помещение
32 000
(29 000)
18 500
(17 000)
7 500
(7 500)
2
Автомобильный транспорт:
легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)
за 1 автотранспортное средство
630 000
(575 000)
микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили
1 250 000
(1 150 000)