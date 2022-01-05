Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2022 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду. Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

Кенгаши народных депутатов районов и городов сохранили право вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе и (или) туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.

В 2020 году кенгаши имели право вводить не только повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы, но и понижающие.