Министерство иностранных дел Узбекистана вечером в среду распространило заявление в связи с событиями в соседнем Казахстане.

«В Узбекистане с тревогой воспринимают последние события в братском Казахстане и продолжают внимательно следить за развитием ситуации в стране», — говорится в заявлении.

«Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв», — отметили в МИДе.

«Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы», — сказано в заявлении.

«Узбекистан ещё раз подтверждает свою неизменную поддержку народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности, благополучия нации и процветания страны», — отметил МИД.