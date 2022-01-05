С прошлого учебного года в двух частных школах Ташкента в учебный процесс включена лицензионная международная программа Kinder MBA — адаптированная для детей программа MBA (магистр делового администрирования). Если задача «взрослой» программы — подготовка эффективных управленческих кадров, то Kinder MBA ставит целью развить у детей, начиная с дошкольного возраста, предпринимательское мышление, привить им навыки ведения бизнеса, работы в команде, финансовую грамотность.

В школах Leader School и Sehriyo, внедривших программу, уверены, что бизнес-мышление необходимо детям для того, чтобы они понимали, как устроены многие процессы в жизни, и умели находить выход из разных ситуаций.

«Возможно, не все станут бизнесменами, но сама система мышления будет помогать им ориентироваться в современном мире, адаптироваться к изменениям, принимать порой нестандартные решения, рассматривать неудачу как ценный опыт», — рассказала «Газете.uz» председатель Ассоциации неправительственных образовательных учреждений Узбекистана, директор Leader School Фируза Вахабова.

Включение программы Kinder MBA в образовательный процесс, по её словам, позволяет создать среду, которая подходит для развития в детях навыков проактивности, эффективной коммуникации и командной работы.

«Ребёнка не научишь этому, объяснив на пальцах или заставив прочитать параграф в книге. А модель предпринимательской деятельности подходит идеально. Дети понимают, что предприниматель — это, прежде всего, человек, который берёт ответственность за себя и других. Он постоянно развивается, умеет чётко формулировать свою мысль, убеждать людей и работать в команде», — отметила Фируза Вахабова.

В учебном плане столичных школ программе Kinder MBA отведено четыре часа в неделю. Два из них — теоретические занятия в классах. Другие два — практические, в ходе которых учащиеся самостоятельно работают над своими бизнес-проектами.

«Программа состоит из модулей, которые меняются каждые полгода. Темы у модулей разные, как и уровни сложности. У дошкольников и учащихся начальных классов это „Экономика в сказках“ или „Мой первый стартап“, где они учатся искать идеи для бизнеса и знакомятся с тем, как устроен рынок. Дети постарше изучают основы предпринимательства, рекламы, учатся управлять финансами и оптимизировать действующий бизнес», — рассказала директор школы Sehriyo Генара Зиятдинова.

Формирование команд и распределение ролей в них происходит без участия преподавателей. От самостоятельности выигрывают, прежде всего, школьники. В процессе общения и обсуждений проектов они лучше узнают друг друга, что позволяет им грамотно делегировать задачи: каждый участник занимается тем, что получается лучше всего.





Бизнес-проекты, разработанные учащимися 5−9-х классов двух школ на уроках Kinder MBA, были представлены под конец 2021 года на конференции MBA Fest в IT-академии Astrum, открытой осенью в Ташкентской области. Мероприятию предшествовала серия мини-конференций с участием приглашённых экспертов. Предприниматели, маркетологи, представители международных организаций наблюдали за тем, как школьники работали над собственными проектами, и активно включались в процесс: делились впечатлениями и опытом.

Команда учащегося девятого класса Leader School Жахонгира Бахромова презентовала на MBA Fest умный датчик, который автоматически отключает от сети электроприборы, когда человек выходит из квартиры или комнаты. Ориентируется устройство на движение и температуру тела. По задумке школьников, управлять датчиком можно будет через мобильное приложение. Настройки вариативны: от выборочного до полного отключения электроприборов от сети.

«Нам нравится концепция „умный дом“. Датчик — шаг в развитии этого направления. Мы посчитали, что слишком много электроэнергии уходит впустую. Решили, что нужно ограничить пользование», — объяснил Жахонгир.

Проект датчика ребята представили на Аллее стартапов, с которой традиционно начинается конференция MBA Fest.

«Аллея даёт детям пространство и возможность наглядно показать гостям свой продукт, ответить на вопросы. Это больше презентационная часть, в то время как сама конференция — это репетиция по защите бизнес-проектов перед инвесторами. Оба мероприятия дают детям мгновенную обратную связь с комплексной оценкой идей, предложением альтернативных путей их развития», — сказала преподаватель Kinder MBA в Leader School Шахноза Ризаева.

Стартапы учащихся младших классов школы Sehriyo отличались если не масштабностью, то практичностью. Две команды третьеклассников придумали, как разнообразить жизнь кошек и помочь их владельцам в уходе за домашними любимцами. Первая представила прототип тренажёра для котов, который представляет собой гофрированную трубу с игрушками внутри. Вторая команда продемонстрировала щётку-чесалку с пульверизатором на липучке, который увлажняет шерсть и не даёт ей разлетаться в процессе расчёсывания.

В основную программу конференции MBA Fest легли презентации 10 лучших бизнес-проектов. В состав жюри вошли основатель Newmax Technologies Акмаль Пайзиев, руководитель Dekos Хусан Мамасаидов, создательница Kids Plate Дильноза Ташмухамедова и другие представители сфер бизнеса, пиар и маркетинга. Гостем мероприятия стала CEO и сооснователь Kinder MBA Карина Медведева.

Команда старшеклассников «Академики» из Leader School презентовала сайт риэлторского агентства с технологией VR (виртуальная реальность), с помощью которой клиент сможет побывать в понравившейся ему квартире, не выходя из дома.





Прототип умного браслета склеили из картона учащиеся младших классов из команды Golden Friends из Leader School. Они рассказали, что родителям часто приходится ждать детей после уроков. С помощью браслета, подключённого к мобильному телефону, время получится сэкономить. Маме или папе достаточно будет через мобильное приложение отправить сообщение о том, что он или она вышли из дома.

Пиар-менеджер Нигора Акилова среди представленных презентаций отметила проект химической лаборатории Simple Science, которая проводит уроки онлайн. Она считает, что его уже сейчас можно развивать как YouTube-канал.

По мнению Нигоры Акиловой, проект Kinder MBA важен, потому что знание бизнес-процессов — необходимая часть успешной карьеры.

«Считаю, что талант бизнесмена — это такой же талант, как склонность к математике или музыке. Его нужно развивать с самого детства», — отметила она.

Конференция MBA Fest вызвала большой интерес среди бизнесменов. Приглашённые эксперты общались с участниками на равных и к школьным проектам отнеслись со взрослой серьёзностью. В их разборах нашлось место и критике, и перспективам для развития идей, над которыми ребята продолжат работать во втором полугодии. Некоторые участники получили предложения по финансированию стартапов.

Фируза Вахабова и Генара Зиятдинова.

По словам Фирузы Вахабовой, с помощью подобных открытых мероприятий учебные заведения надеются привлечь внимание других школ к важности раннего обучения предпринимательским навыкам и мышлению.

«Если мы с малых лет научим ребят видеть возможности современного мира, где легальным долларовым миллионером можно стать раньше, чем достичь совершеннолетия, если разовьём в детях уверенность в себе и способность доводить начатое до конца, то тогда наша республика будет спокойно принимать глобальные вызовы и предложит миру намного больше, чем трудолюбивые руки», — сказала Фируза Вахабова.

Она добавила, что в Leader School и Sehriyo уже начали работать над большим экосистемным проектом, цель которого — поддержать детское предпринимательство.