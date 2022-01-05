Компания Uzbekistan Airways сообщила о планах выполнения дополнительных рейсов из Ургенча, Бухары, Намангана, Карши и Нукуса в Ташкент с 7 по 9 января для создания удобств для студентов, которые до 10 января находятся на каникулах.

7 января

Ташкент — Ургенч — Ташкент

Ташкент — Бухара — Ташкент

8 января

Ташкент — Наманган — Ташкент

Ташкент — Ургенч — Ташкент (замена типа воздушного судна)

Ташкент — Бухара — Ташкент (замена типа ВС)

Ташкент — Нукус — Ташкент (замена типа ВС)

9 января

Ташкент — Нукус — Ташкент

Ташкент — Бухара — Ташкент

Ташкент — Карши — Ташкент

Ташкент — Ургенч — Ташкент

Уточнить время вылета можно через сайт авиакомпании и в авиакассах.