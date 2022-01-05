Компания Uzbekistan Airways сообщила о планах выполнения дополнительных рейсов из Ургенча, Бухары, Намангана, Карши и Нукуса в Ташкент с 7 по 9 января для создания удобств для студентов, которые до 10 января находятся на каникулах.
7 января
- Ташкент — Ургенч — Ташкент
- Ташкент — Бухара — Ташкент
8 января
- Ташкент — Наманган — Ташкент
- Ташкент — Ургенч — Ташкент (замена типа воздушного судна)
- Ташкент — Бухара — Ташкент (замена типа ВС)
- Ташкент — Нукус — Ташкент (замена типа ВС)
9 января
- Ташкент — Нукус — Ташкент
- Ташкент — Бухара — Ташкент
- Ташкент — Карши — Ташкент
- Ташкент — Ургенч — Ташкент
Уточнить время вылета можно через сайт авиакомпании и в авиакассах.