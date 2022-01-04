Самолёт казахстанского лоукостера Fly Arystan, выполнявшее рейс KC7425 по маршруту «Туркестан — Стамбул», в 18:05 совершил экстренную посадку в аэропорту Ургенча.

Как сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports, причиной посадки стало недомогание одного из пассажиров — гражданина Турции, которому понадобилась срочная медицинская помощь. Экипаж принял решение произвести посадку самолёта со 150 пассажирами на борту в ближайшем аэропорту.

После посадки на аэродроме пассажира забрала карета скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение Ургенча.

Самолёт в ближайшие часы вылетит в пункт назначения — Стамбул.