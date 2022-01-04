Национальные электрические сети Узбекистана (НЭС) и Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) подписали контракт на поставку электроэнергии в 2022 году, сообщила DABS.

Согласно документу, в Афганистан в течение года поступит 2 миллиарда кВт⋅ч электроэнергии на сумму 100 млн долларов.

Контракт был подписан после двухдневных переговоров председателем Национальных электрических сетей Узбекистана Дадажоном Исакуловым и главным исполнительным директором DABS Хафизом Мохаммадом Амином.

Подписание соглашение стало итогом визита делегации руководства DABS и представителей временного правительства Афганистана в Ташкент. Как сообщалось ранее, стороны возобновили переговоры по реализации инвестиционного проекта «Строительство линии электропередачи 500 кВ „Сурхан — Пули-Хумри“ в Афганистане».

Делегация от имени Афганистана пообещала сотрудничать с Узбекистаном в приостановленных проектах и выразила готовность обеспечить безопасность их реализации, говорится в сообщении DABS.

В октябре прошлого года сообщалось, что энергетическая компания Афганистана задолжала более 51 млн долларов за электричество Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану. Однако, по словам вице-премьера Узбекистана Сардора Умурзакова, временное правительство Афганистана обязалось полностью погасить задолженность по электроэнергии, и Узбекистан «ни на один час» не прекращал поставки электричества Кабулу.