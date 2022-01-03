В понедельник в Национальном олимпийском комитете Узбекистана состоялась церемония награждения шахматиста Нодирбека Абдусатторова. 28 декабря он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) в Варшаве в возрасте 17 лет, став самым молодым чемпионом турнира в истории.

29 декабря президент Шавкат Мирзиёев подписал решение о награждении Нодирбека Абдусатторова государственной премией «Мард углон».





Как сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, нагрудный знак премии шахматисту вручил советник президента Абдужаббор Абдувахидов. Шерзод Асадов передал чемпиону ключи от двухкомнатной квартиры в Ташкенте, подаренной по указанию президента.

По сообщению Федерации шахмат, вице-премьер — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов вручил Нодирбеку Абдусатторову сертификат на 250 млн сумов.





Нодирбек Абдусатторов с семьёй.

Кроме того, по 100 млн сумов получили тренер Нодирбека Джахонгир Вахидов и семья покойного тренера Дмитрия Каюмова.

Другие участники чемпионата Жавохир Синдаров и Шамсиддин Вохидов получили денежные сертификаты на 50 млн сумов каждый.





После церемонии награждения торжественное мероприятие в честь победы Нодирбека Абдусатторова прошло с участием болельщиков в парке «Новый Узбекистан».