Фотографии принадлежат Национальному архиву кинофотофонодокументов Узбекистана.Права на публикацию фотографий приобретены редакцией «Газеты.uz»

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