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Как отмечали Новый год в Узбекистане в 1960–1990-е годы
Фото: Президентская ёлка. Ташкент, 1999 год.
Утренники, праздники в детских домах, выступления артистов по телевидению. По просьбе «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов предоставил редакции фотографии празднования главного праздника года в 1960–1990-х годах.

Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить и увидеть описание.

Новогодняя ёлка в детском саду «Булбулча» Наманганского шёлкового комбината абровых тканей, 1978 год

Воспитанники детского дома №21 в Юнусабадском районе Ташкента на утреннике, 1994 год

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Выступление Казима Каюмова в новогодней ﻿телепередаче. Ташкент, 1994 год

Народный артист Гуломжон Якубов (слева) и юморист Мирзабек Холмедов в канун Нового года в телепередаче. Ташкент, 1994 год

Выступление народной артистки Узбекистана Насибы Абдуллаевой по телевидению. Ташкент, 1994 год

Выступление Мансура Тошматова в новогодней телепередаче. Ташкент, 1994 год

Во время трансляции новогодней программы по узбекскому телевидению. Ташкент, 1995 год

Артист Обид Асомов во время выступления в программе «Новогодняя вечеринка» на узбекском телевидении. Ташкент, 1995 год.

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Во время выступления Ташкентского государственного цирка с новогодней программой, 1996 год

Церемония президентской ёлки во Дворце искусств «Туркистон». Ташкент, 1998 год

Президентская ёлка во Дворце «Туркистон», 1999 год

Фотографии принадлежат Национальному архиву кинофотофонодокументов Узбекистана.
Права на публикацию фотографий приобретены редакцией «Газеты.uz»

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