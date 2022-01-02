Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить и увидеть описание.
Новогодняя ёлка в детском саду «Булбулча» Наманганского шёлкового комбината абровых тканей, 1978 год
Воспитанники детского дома №21 в Юнусабадском районе Ташкента на утреннике, 1994 год
Выступление Казима Каюмова в новогодней телепередаче. Ташкент, 1994 год
Народный артист Гуломжон Якубов (слева) и юморист Мирзабек Холмедов в канун Нового года в телепередаче. Ташкент, 1994 год
Выступление народной артистки Узбекистана Насибы Абдуллаевой по телевидению. Ташкент, 1994 год
Выступление Мансура Тошматова в новогодней телепередаче. Ташкент, 1994 год
Во время трансляции новогодней программы по узбекскому телевидению. Ташкент, 1995 год
Артист Обид Асомов во время выступления в программе «Новогодняя вечеринка» на узбекском телевидении. Ташкент, 1995 год.
Во время выступления Ташкентского государственного цирка с новогодней программой, 1996 год
Церемония президентской ёлки во Дворце искусств «Туркистон». Ташкент, 1998 год
Президентская ёлка во Дворце «Туркистон», 1999 год
Запрещается использование графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам. С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии