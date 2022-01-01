Турецкий суп с фрикадельками





Ароматный и насыщенный турецкий томатный суп с фрикадельками разнообразит семейное меню.

Сырный крем-суп с хрустящей курицей





Такой суп получается не только очень нежным, но и сытным. Это блюдо способно удивить простотой приготовления, а также необычной подачей.

Французский луковый суп





Не зря французская кухня считается одной из лучших в мире, ведь даже блюда из лука, как этот луковый суп, у них получаются невероятно вкусными и ароматными.

Гороховый суп с копчёной курицей





Наваристый гороховый суп получается особенно вкусным благодаря копчёной курице. Дополнительно можно приготовить гренки с чесноком, они прекрасно дополняют это блюдо.

Куриный суп с клёцками





Сытный, ароматный с нежными воздушными клёцками куриный суп, который прекрасно подойдёт для обеда и понравится всей семье.



