Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой помощника российского лидера Юрия Ушакова.

30 декабря президенты провели телефонный разговор. Джо Байден дал понять, что США, их союзники и партнёры в случае вторжения России на Украину примут решительные меры. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Американский президент также подчеркнул необходимость деэскалации ситуации на российско-украинской границе для успеха переговоров Вашингтона и Москвы о гарантиях безопасности. Они пройдут 10 января в Женеве.

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин дал «исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия „масштабных“ санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины».

«В частности, сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений», — говорится в сообщении.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Байден упомянул в беседе, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — отметил дипломат.

Президенты в ходе телефонного разговора обсудили гарантии безопасности России, которые предусматривают «исключение продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ». Джо Байден, по словам Ушакова, «в принципе, с такой точкой зрения согласился».

7 декабря Путин и Байден провели видеопереговоры, главной темой которых стала ситуация у границ Украины. Президент США предупредил о санкциях в случае военной эскалации со стороны России. Российский лидер потребовал гарантий нерасширения НАТО на Восток.