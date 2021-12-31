ГУБДД МВД Узбекистана сообщило о временной организации дорожного движения на дороге из Ташкента в Чимганские горы в Бостанлыкском районе Ташкентской области в новогодние дни.

31 декабря и 1 января на дороге перед парком «Новый Узбекистан» движение будет временно ограничено. Для посетителей парка, где установлена главная ёлка страны, организуются две временные автостоянки: одна — со стороны улицы Паркентской протяжённостью 4 км и другая — со стороны автодороги 4Р12 до реки Чирчик, протяжённостью 1,7 км.

Напомним, до конца зимних каникул от станции метро «Дустлик» до парка «Новый Узбекистан» курсируют бесплатные автобусы.

С 31 декабря по 10 января будет организовано одностороннее движение на участке между 57-м и 92-м километрами автодороги 4Р6 «Ташкент — Чимган» и между 0-м и 12-м километрами автодороги 4Р10 «Чарвакское водохранилише — Кольцевая дорога».

В ГУБДД призвали водителей следовать указаниям инспекторов дорожно-патрульной службы.

Аналогичные ограничения вводились в прошлом году в связи с большим потоком автотранспорта, направляющегося к зонам отдыха в горах Чимгана.