Президент Узбекистана 29 декабря подписал закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана. Документ опубликовало «Народное слово».

Как сообщает пресс-служба Минюста, законом был введен специальный рентный налог за добычу полезных ископаемых. Его плательщиками являются юридические лица, занимающиеся добычей драгоценных, цветных и радиоактивных металлов, редких и редкоземельных элементов и их выделением из техногенных минеральных продуктов, добычей углеводородов.

Ставка данного налога устанавливается в размере 25% к налоговой базе.

Согласно документу, учет налоговых льгот осуществляется через информационные системы с выдачей специального идентификационного кода.

Новые налоговые ставки устанавливаются в отношении табачной и алкогольной продукции. На сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы (сигариты), биди, кретеки устанавливаются следующие ставки:

при импорте — 360 тысяч сумов / 1000 штук + 10% (ранее было 400 тысяч сумов / 1000 штук + 10%);

при производстве — с 1 января 2022 года: 185 тысяч сумов / 1000 штук + 10%, с 1 июня 2022 года: 203,5 тысячи сумов / 1000 штук + 10% (ранее с 1 октября 2021 года: 185 тысяч сумов / 1000 штук + 10%).

Для водки, коньяка и других алкогольных изделий:

при импорте — 45 тысяч сумов / 1 литр (ранее за 50 тысяч сумов / 1 литр);

при производстве (за 1 дал готовой продукции) с 1 января 2022 года — 125,1 тысячи сумов, с 1 июня 2022 года — 138 тысяч сумов (ранее с 1 октября 2021 года — 125,1 тысячи сумов).

Акцизы на услуги мобильной связи и сахар оставлены без изменений (15% и 20% соответственно).

В налоговых льготах установлено, что не подлежат налогообложению:

доходы налогоплательщика и заработная плата, направляемые на образовательные кредиты, полученные в банках для обучения в профессиональных и высших учебных заведениях;

доход от сдачи в аренду жилья студентам;

суммы заработной платы и другие доходы налогоплательщика, до 8-кратного размера БРВ, которые будут направлены на выплату членских взносов в международные организации и платежи негосударственным образовательным учреждениям за переподготовку и повышение квалификации.

Налог на имущество юридических лиц снижен с 2% до 1,5%, на объекты, строительство которых не завершено в нормативный срок, — с 4% до 3%.

Имущество, находящееся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождается от налогообложения.

В период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года предприятия общественного питания освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в районах страны (за исключением Ташкента), установленная ставка социального налога применяется в размере 50% от БРВ с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года.