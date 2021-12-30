Instagram
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Ташкент предновогодний
Ташкент украсили к Новому году. Световые инсталляции и деревья в сверкающих гирляндах создают новогоднее настроение. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин показывает праздничную атмосферу города.

Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.

реклама
реклама
Парк «Ташкент сити»
Центральный парк (бывший парк им. Тельмана)
Проспект Амира Темура
Улица Бухара
Парк «Ташкент сити»
Парк «Ташкент сити»
Улица Бухара
Улица Бухара
реклама
реклама

Автор фотографий: Евгений Сорочин.

Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». Запрещается любое использование графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz и принадлежащих «Газета.uz».

С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.



Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

Комментарии

Отправить Выйти Отменить От: Осталось 6000 символов.

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.