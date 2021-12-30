Синоптики Узгидромета рассказали о погоде в праздничные дни.

«Жители Узбекистана, как и других южных регионов, встречают Новый год со снегом очень редко, таковы особенности нашего среднеазиатского климата. Согласно статистическим данным в Ташкенте осадки 31 декабря выпадают в среднем раз в 4−5 лет, а 1 января — раз в 2−3 года. Однако далеко не всегда эти осадки выпадают в виде снега. А снег непосредственно в новогоднюю ночь бывает ещё реже», — отметили в Узгидромете.

В последние дни уходящего года по всей территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода. Ночная температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, а днём — +10…+15.

В первые дни Нового года, 1−3 января, в отдельных районах Узбекистана пройдут небольшие осадки, по равнинной территории они будут в виде дождя.

Затем, 4 января, дожди пройдут уже по большей части территории Узбекистана. Ночью температура воздуха будет в пределах +2…+7 градусов, днём 1−3 января +10…+15, а 4 января — +5…+10.

Снег в эти дни пройдёт лишь в горных районах республики, при этом 4 января местами возможен сильный снег.

Любителям зимнего отдыха в горах в эти дни необходимо соблюдать осторожность, подчеркнули синоптики.