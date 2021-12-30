2021 год был особенным. Благодаря доверию своих клиентов АКБ «Капиталбанк» перешагнул двадцатилетний рубеж, продолжая развиваться и демонстрировать высокие результаты.

«Капиталбанк» желает, чтобы новый год принес всем новые возможности, радость побед и достижений, финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Банк надеется, что близкие и любимые сердцу люди всегда будут рядом, поддерживая и воодушевляя на покорение новых высот, а удача будет сопутствовать во всем.

«Капиталбанк» тепло и искренне поздравляет с Новым годом, желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного уюта, изобилия радости и улыбок и исполнения заветных желаний.

Банк надеется, что наступающий год подарит множество ярких, приятных и счастливых моментов, а все хорошее сохранится и приумножится.

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