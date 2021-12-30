Банк «Ипак Йули» был признан Международной финансовой корпорацией (IFC) «Лучшим банком-эмитентом в Центральной Азии» в рамках программы IFC по торговому финансированию по итогам деятельности за 2021 год. Награждение со стороны IFC состоялось 22 декабря в здании головного офиса банка «Ипак Йули».





Получение данной награды от IFC еще раз подтверждает статус банка «Ипак Йули» в качестве одного из ведущих по оказанию качественных и оперативных услуг в сфере торгового финансирования не только на рынке Узбекистана, но и среди банков региона Центральной Азии. При этом банк «Ипак Йули» добился значительных результатов по сотрудничеству с IFC за относительно короткий срок с момента подписания соглашения о сотрудничестве в сфере торгового финансирования в 2020 году.

IFC является членом группы Всемирного банка, созданной в 1956 году в целях обеспечения устойчивого экономического развития, снижения уровня бедности, развития инфраструктуры, предоставления доступа к инвестициям и международным финансам для развивающихся стран мира.





Банк «Ипак Йули» и дальше будет продолжать свою активную деятельность в сфере торгового финансирования, предлагая инновационные решения и индивидуальный подход для каждого клиента, и тем самым радуя своих их качеством, доступностью и оперативностью услуг.

Подробнее можно прочитать на сайте банка «Ипак Йули».

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