Двое 11-летних подростков провалились под лед на озере Коскуль в Нукусе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС Каракалпакстана.

Звонок с сообщением о происшествии поступил в 16:45 на короткий номер «1050».

Выяснилось, что двое подростков играли на льду, затянувшем озеро. Лед дал трещину, и мальчики упали в воду. Они смогли самостоятельно выбраться на более толстый лед, но оказались отрезаны от берега.

Прибывшие на место спасатели доставили детей на берег, оказали им первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо и находятся с родителями, уточнили в МЧС.