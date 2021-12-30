13 ноября компания Huawei в Узбекистане и Общенациональное движение «Юксалиш» заключили меморандум о взаимопонимании с целью поддержки акции «Бир миллион дарахт», направленной на устойчивое развитие Узбекистана и смягчение последствий климатических изменений за счет повсеместной посадки деревьев. В тот же день была осуществлена совместная посадка саженцев на территории Детского национального медицинского центра, в которой приняли участие сотрудники Huawei со своими семьями, сотрудники и волонтеры Общенационального движения «Юксалиш» и общественного фонда Ezgu Amal.





24 декабря в Парке Дружбы (бывш. парк Бабура) был организован очередной экоивент, который направлен на лечение и спасение взрослых деревьев от вредителей и болезней. Эковолонтерам были переданы необходимые инструменты, материалы и препараты, а также была проведена высадка 80 саженцев кустарниковых растений и деревьев.





«С тех пор, как компания Huawei объявила о своей инициативе Green Uzbekistan в начале 2020 года, нами были осуществлены проекты как по внедрению технологий для сохранения природных ресурсов и цифровизации сельского хозяйства, так и по поддержке «зеленых» акций от общественных и негосударственных организаций. Тема сохранения окружающей среды и смягчения последствий изменения климата за счет внедрения инновационных технологий и объединения совместных усилий между участниками различных сфер деятельности стала одной из основных во всем мире. И мы, будучи технологичной и социально-ответственной компанией, рады принимать активное участие и повсеместно вносить свой вклад в поддержку устойчивого развития Узбекистана", — отметил директор Huawei Uzbekistan Лю Цзясин.

Сотрудничество с общественными и негосударственными организациями, образовательными учреждениями является неотъемлемой составляющей деятельности Huawei в Узбекистане на протяжении более 20 лет. Для исполнения своей корпоративной социальной ответственности и поддержки устойчивого развития местных сообществ компания Huawei в течение 2021 года осуществила ряд проектов, включая поддержку деятельности общественного фонда Ezgu Amal. В 2020 году организации заключили меморандум, в рамках которого компания Huawei в декабре 2021 года вновь поддержала общественный фонд Ezgu Amal благотворительным переводом средств на поддержку семей, борющихся с онкологическими заболеваниями.





Инициатива Green Uzbekistan, помимо поддержки акции «Бир миллион дарахт» от «Юксалиш», также охватила проект по озеленению дна Аральского моря Программы Развития ООН. За два года Huawei поддержала посадку 30 тысяч саженцев саксаула на засушливых территориях Приаралья.

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