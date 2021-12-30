В отеле Hampton by Hilton состоялась бизнес-встреча для отельеров и поставщиков услуг по инициативе Ассоциации отельеров Узбекистана. В мероприятии приняли участие эксперты гостиничной индустрии.





Цель мероприятия — организовать площадку для коммуникации отельеров, владельцев бизнеса и поставщиков услуг. Здесь все игроки рынка могут найти соратников, обменяться опытом и получить полезную информацию для совершенствования сервиса гостиничных услуг в Узбекистане.





Мероприятие собрало более 50 руководителей, собственников, директоров и менеджеров отделов продаж, представителей компаний поставщиков услуг для отельного бизнеса.





В рамках встречи были подведены итоги 2021 года, представлены планы на следующий год. Поставщики услуг рассказали о возможностях своего бизнеса для сотрудничества.

Партнерами мероприятия выступили TravelLine, Gold Home Tex, Ess Horeca, HotelLine, Hafele, Dafna и «Мир матрасов».





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