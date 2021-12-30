Шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров ворвался в топ-5 лидеров чемпионата мира по блицу. В первый день турнира 29 декабря в Варшаве шахматисты сыграли 12 туров, в рамках которых также выступили Нодирбек Абдусатторов, Жахонгир Вахидов и Шамсиддин Вохидов.

Положение игроков по итогам 9-го тура. Источник: chess-results.com.

16-летний Синдаров (204-е место в мировом рейтинге ФИДЕ) начал выступления очень бодро и к 10 туру набрал 7,5 очков из 12. возглавив турнирную таблицу. При этом в 6-м туре он сыграл вничью с россиянином Александром Грищуком (10-е место), а в 8-м туре юный гроссмейстер победил 36-летнего Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (9-е место).

Соперники Жавохира Синдарова в 12 турах. Источник: chess-results.com.

Однако затем узбекистанец уступил Мартыну Кравциву из Украины и Хикаре Накамуре из США, но смог обыграть Расмус Сване из Германии.

Положение игроков по итогам 12-го тура. Источник: chess-results.com.

В результате Жавохир Синдаров смог сохранить место в топ-5 турнира. В первую четвёрку вошли Левон Аронян (10 очков), Амин Бассем (9,5), Пархам Магсудлу (9) и Владимир Федосеев (8,5).

17-летний Нодирбек Абдусатторов по итогам 12 туров оказался на 65-м месте с 6,5 очками. Он одержал пять побед, однажды сыграл вничью и потерпел пять поражений, включая второму шахматисту мира Алирезе Фирузджа из Ирана.

Соперники Нодирбека Абдусатторова. Источник: chess-results.com.

19-летний Шамсиддин Вохидов пока занимает 86-е место с 6 очками. При этом в 7-м туре ему удалось сыграть вничью с одним из лучших шахматистов мира по рапиду и блицу Хикарой Накамурой из США.

26-летний Жахонгир Вахидов расположился на 110-м месте с 5,5 очками.

В 13-м туре шахматисты Узбекистана сыграют со следующими соперниками:

Жавохир Синдаров — Арджун Эригайси (Индия);

Нодирбек Абдусатторов — Мераб Гагунашвили (Грузия);

Шамсиддин Вохидов — Айдын Сулейманлы (Азербайджан);

Жахонгир Вахидов — Йеспер Тюбо (Дания).

Жавохир Синдаров (слева). Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В октябре 2018 года Жавохир Синдаров в возрасте 12 лет выполнил норму гроссмейстера, став самым юным гроссмейстером в мире, уступая лишь Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев. Сейчас положение немного изменилось и Синдаров занимает уже 4-е место. За это достижение тогда президент наградил узбекистанца трехкомнатной квартирой в Сергелийском районе Ташкента.

Жавохир Синдаровзанимается шахматами с четырех лет. Он становился чемпионом Азии среди школьников в 2012, 2014 и 2015 годах, а в апреле прошлого года выиграл два «золота» на чемпионате Азии по шахматам среди спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.