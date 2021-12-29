Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции подало заявление о возбуждении уголовного дела в отношении более 20 человек, включая бывших управляющих Центрального банка, журналистов и экономистов, в связи с предполагаемыми попытками манипулирования обменным курсом страны. Банковский регулятор сообщил об этом в Twitter.

Как пишет Financial Times, это сделано для того, чтобы «ослабить критику нетрадиционной экономической политики правительства».

Регулятор добивается судебного иска против 26 человек и владельцев аккаунтов в Twitter в связи с «их постами в социальных сетях и СМИ» на фоне валютного кризиса, в ходе которого стоимость лиры упала в этом году на 35%.

Среди обвиняемых — Дурмуш Йылмаз, который возглавлял Центробанк с 2006 по 2011 год, а сейчас является депутатом от ультраправой Партии националистического движения. В списке также ещё один бывший глава Центробанка — Рушду Сарачоглу.

Регулирующий орган заявил, что жалоба основана на статье закона о банках, запрещающей делать в СМИ заявления, которые могут дискредитировать или нанести ущерб репутации банка.

FT отмечает, что правительство Турции нередко использует суды, чтобы «заставить критиков замолчать», и возбуждает уголовные дела против журналистов и пользователей соцсетей за их заявления во время раундов нестабильности на финансовых рынках.

Как пишут «Ведомости», таким образом турецкий надзорный орган фактически назначил ответственными за катастрофическое падение курса лиры по отношению к доллару в последние полгода конкретных политических оппонентов властей и «спекулянтов», которых президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял в падении лиры.

Сами оппоненты президента, в том числе попавшие под следствие, считают, что в падении национальной валюты виновато четырёхкратное снижение ставки ЦБ, осуществленное в рамках политики президента по созданию экспортно-ориентированной турецкой экономики.

Обвал турецкой лиры

Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 к доллару, подешевела с начала года на 60% (для сравнения узбекский сум девальвировал только на 3% за год), причем более 40% стоимости она потеряла за последний месяц. В понедельник, 20 декабря, лира подешевела более чем на 10%, преодолев новую рекордную отметку — 18 лир за 1 доллар после снижения ставки ЦБ с 15% до 14%.

Центробанк под давлением руководства страны продолжает снижать ставку. По словам Реджепа Эрдогана, это делается для помощи местной промышленности и бизнесу, ради превращения Турции в экспортно-ориентированную страну, а также подавления биржевых спекулянтов. Подход президента к экономике заключается в сохранении низких процентных ставок, чтобы поддержать экономический рост и экспортный потенциал страны при конкурентоспособной валюте.

Реджеп Эрдоган также заявлял, что подобная денежно-кредитная политика оправдана ценностями ислама, который запрещает ростовщичество как способ извлечения прибыли. По мнению президента, Турция может и должна освободиться от зависимости от потоков иностранного капитала.

Экономический эксперимент, фактически проводимый в Турции, пишет РБК, противоречит единодушному мнению руководителей мировых центральных банков, которые применяют жёсткую денежно-кредитную политику — повышают ставки для сдерживания инфляции и, как следствие, поддержки национальных валют.

Для коррекции курса лиры усиленно используются золотовалютные резервы, которые стремительно сокращаются. Попытки сопротивляться такому решению заканчиваются отставкой глав ЦБ.

Прошлый глава Центробанка Наджи Агбала был уволен после того, как в марте поднял процентную ставку до 19%. Позже он и его также уволенный заместитель Семих Тумэн стали критиковать финансовую политику властей. Регулятор продолжает снижать ставку, несмотря на многотысячные митинги в Стамбуле и Мерсине из-за падения лиры.

В декабре рейтинговые агентства Fitch и S&P пересмотрели прогнозы рейтингов Турции на «негативные» в связи с неопределенностью направления денежно-кредитной политики на фоне растущих внешних рисков.

Годовая инфляция в Турции превысила 21%, что привело к повышению цен на потребительские товары и лекарства.

Источник: tuik.gov.tr.

20 декабря Реджеп Эрдоган пообещал инвесторам защиту от колебаний курса валюты, что вызвало резкий рост турецкой лиры. В частности, президент пообещал, что если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, то гражданам будет выплачиваться компенсация, а также объявил о других экстренных мерах поддержки валюты. На торгах 21 декабря курс американской валюты в моменте падал на 20% — до 11,09 лиры.

После принятия в Турции программы, направленной на защиту сбережений населения от колебаний курса местной валюты, депозиты в турецких лирах выросли более чем на 23,8 миллиарда и продолжают стремительно расти, заявил президент. По его словам, «в ближайшее время будет достигнута окончательная стабилизация обменного курса».





Как отмечают Bloomberg и FT со ссылкой на данные ЦБ, укрепление лиры совпало с масштабной интервенцией Центробанка, который начал продавать валюту из резервов. К регулятору могли также присоединиться турецкие банки, державшие доллары на счетах в ЦБ. В результате интервенции чистые иностранные активы Турции сократились на 5,9 млрд долларов и стали отрицательными — минус 5,1 млрд долларов.

Министр финансов Нуреддин Небати заявил, что такого вмешательства не было и что лира восстановила большую часть своих потерь после того, как граждане страны «поспешили продать свои доллары» после обещания президента защитить депозиты в лирах.