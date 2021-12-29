Сокращение поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 50% связано с выведением в ремонт одной из двух линий электропередач (Наибобод-1) мощностью в 220 кВ, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики.

Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила 29 декабря, что из-за технических проблем в Узбекистане подача электроэнергии в Афганистан сократилась на половину, в результате чего к концу этого дня 15 провинций, включая Кабул, столкнутся с перебоями в электроснабжении.

«В результате этой проблемы до конца сегодняшнего дня 15 провинций, находящихся на маршруте импортируемой электроэнергии, в том числе Кабул, столкнутся с проблемой дефицита электроэнергии», — говорится в сообщении на сайте энергетической компании.



«Ремонт линии завершен и, тем самым, прежний объем поставок также возобновлен», — заявили в пресс-службе Минэнерго.

В октябре сообщалось, что энергетическая компания Афганистана задолжала более 51 млн долларов за электричество Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану. Однако, по словам вице-премьера Узбекистана Сардора Умурзакова, временное правительство Афганистана обязалось полностью погасить задолженность перед по электроэнергии, и Узбекистан «ни на один час» не прекращал поставки электричества Кабулу.