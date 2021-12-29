По факту проседания грунта в марте на улице Ахмада Дониша в Ташкенте возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана.

Напомним, в связи с проседанием грунта на глубину 40−50 см на отрезке длиной 500 м на реконструированной улице было временно приостановлено движение транспорта.

СГБ и органы прокуратуры провели проверку и установили, что организации, ответственные за строительство станции метро «Туркистон» Юнусабадской линии, некачественно выполнили работы по заполнению и уплотнению грунта, не на должном уровне был осуществлён технический надзор, неверно было выполнено проектирование реконструкции улицы.

Ущерб государству, нанесённый проседанием грунта, оценён в 4,5 млрд cумов.

Транспортная прокуратура возбудила в отношении должностных лиц Дирекции строительства линий Ташкентского метрополитена и инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса («Должностная халатность», наказывается штрафом до 100 базовых расчётных величин или обязательными общественными работами до 300 часов либо исправительными работами до 2 лет). Сейчас ведутся следственные действия.

Ответственные организации занимаются устранением недостатков, говорится в сообщении.

Улица Ахмада Дониша была открыта после реконструкции в августе 2020 года. С ней знакомился президент Шавкат Мирзиёев.