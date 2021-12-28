Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли (видео) закон «О питьевом водоснабжении и отведении сточных вод». Теперь его должен одобрить Сенат.

В ходе обсуждения документа депутат Расул Кушербаев спросил, за чей счёт будут устанавливаться приборы учёта воды — потребителя или предприятия. Сейчас приобретение, установка, государственная поверка и эксплуатация счётчиков воды выполняются за счёт средств потребителей. Депутат Бекмирза Эшмурзаев задал вопрос об обязательстве потребителей сообщать показания поставщику.

Расул Кушербаев. Кадр UzReport TV.

Председатель правления «Узсувтаъминот» Сахиб Саифназаров заявил, что сейчас счётчики газа и электроэнергии действительно устанавливаются за счёт снабжающих предприятий, а приборы учёта воды — за счёт потребителей.

«Начиная с этого года в новых строящихся объектах мы сами вносим в смету и устанавливаем счётчики. То есть [установка] идёт двумя способами. Во-вторых, ставятся онлайн-счётчики для [учёта] газа и света, поэтому им не нужно каждые один-два месяца сдавать показания. У нас же большинство счётчиков воды являются механическими, поэтому это нужно для сверки», — пояснил он.

По его словам, предприятие «Узсувтаъминот» создало биллинговую систему с личным кабинетом потребителя, куда могут вноситься показания. Кроме того, данные счётчиков можно отправить через Telegram.

«Для чего это нужно? Если не вносить показания, то [плата] будет рассчитываться автоматически исходя из среднего дневного норматива потребления воды… В Ташкенте, где есть канализация, это 120−130 литров в день на человека», — сказал Сахиб Саифназаров.

Спикер нижней палаты парламента Нурдинжон Исмаилов предложил заменить в законопроекте слово «своевременно» на «срок, указанный в договоре».

Сахиб Саифназаров. Кадр UzReport TV.

Глава «Узсувтаъминот» сообщил, что совместно с французской Suez International с 2022 года планируется начать внедрение системы интеллектуального учёта воды в Ташкенте, которая будет считывать показания в онлайн-режиме и позволит приостанавливать водоснабжение при отсутствии оплаты.

Сахиб Саифназаров также уточнил, что для проведения государственной поверки счётчика воды потребитель должен обратиться в «Единое окно», а затем «Узсувтаъминот» (или другая организация, аккредитованная «Узстандартом») проверит счётчик на соответствие метрологическим стандартам.

Он также ответил на вопрос о зоне ответственности абонента и поставщика услуг водоснабжения при возникновении аварийной ситуации.

«Наша зона — это территория до входа в дом, но если это внутри многоэтажного дома, то это уже относится к ТЧСЖ или управляющей компании, они должны будут устранять аварию. Если это частный дом, то абонент сам устраняет… Мы можем, но уже на основе отдельного договора», — сказал глава «Узсувтаъминот».

Расул Кушербаев заявил, что в других сферах, в частности, в сфере электроснабжения происходят положительные изменения, но в отрасли водоснабжения «всё по-старому», «никаких изменений не происходит в интересах потребителя».

Депутат отметил, что сейчас «потребитель сам покупает счётчик воды, сам проводит сверку и сам же должен относить показания».

«Расскажу пример из практики. Я сам забыл провести сверку показаний, меня никто не предупредил. За это время возникла большая задолженность, выяснилось, что больше года не было оплачено. Я спросил, почему не предупредили, мне ответили, что я сам должен это знать… Самое интересное, что сейчас, если вы подадите заявку на проведение поверки, водоснабжающее предприятие не примет её. Вы должны отнести заявку в Центр госуслуг, там вы платите деньги и подаёте заявку, а потом должны снова идти на предприятие для оплаты. Вместо создания удобств вы сделали всё неудобным», — заявил он.

Парламентарий также указал, что в установке счётчиков должно быть заинтересовано водоснабжающее предприятие. Он также раскритиковал «Узсувтаъминот» за разделение потребителей на две категории, то есть некоторым абонентам компания сама устанавливает счётчики, другие должны за это платить.

Сахиб Саифназаров заявил, что предприятие готово само устанавливать приборы учёта, но тогда «придётся все расходы включить в тарифы».

«Тарифы тоже утверждают депутаты. Пожалуйста, мы готовы к этому», — сказал он.





В результате обсуждаемая статья закона была одобрена без учёта предложенных депутатом изменений (120 голосов «за», 1 воздержался, 7 не проголосовали). Закон был одобрен с 123 голосами «за» и 1 «против».

Позже Расул Кушербаев в своём Telegram-канале написал, что «как бы мы ни старались, вопрос водоснабжения в новом Узбекистане остается старым».

«То есть обязанность устанавливать счетчики воды, вести учёт, устранять аварии и т. д. легла на потребителя, а не на предприятие водоснабжения. Абсурдно говорить, что сеть, которая получает миллиарды из госбюджета и не возвращает их, но отказывается устанавливать один счётчик для потребителя, работает на равных с потребителями на договорной основе», — отметил он.

В декабре 2020 года стало известно, что хокимият столицы в сотрудничестве с французской Suez намерен приступить к реализации семилетнего «Плана трансформации водоснабжения Ташкента». Общая стоимость проекта составляет 185,4 млн евро, которые будут направлены на модернизацию сетей водоснабжения и канализации, а также улучшение управления в соответствии с международными стандартами.