Сеть дискаунтеров Havas продолжает активно расширяться, чтобы обеспечить еще больше людей свежими и качественными продуктами, низкими ценами и комфортными условиями для приятных покупок.

Следуя этой важной миссии, Havas открыл юбилейный 200-й магазин по адресу: Юнусабадском р-н, ул. Юнус-ота, «Бободехкон» МСГ, 8. Ориентир: бывш. Сайрам базар.

Это значит, что жителям еще одного района больше не нужно ходить далеко от дома, чтобы приобрести продукты с выгодой и комфортом.

200-й магазин — это важный показатель того, что потребители доверяют качеству товаров, ценам и персоналу всей сети. Также это уверенный шаг Havas к тому, чтобы стать одной из крупнейших и динамично развивающихся розничных сетей страны.





Все необходимое по доступным ценам

Сегодня в мире розничной торговли набирает обороты концепция less is more. Ее суть в том, что магазины, предлагая клиентам относительно небольшой ассортимент нужных и актуальных товаров, максимально сосредотачиваются на качестве и доступных ценах на продукцию. Подобная концепция пользуется большой популярностью в ряде стран мира.





Сеть дискаунтеров Havas также стремится обеспечить своих клиентов нужным объемом повседневных продуктов по оптимальным ценам.

Отправляясь за покупками в Havas, можно выгодно купить все необходимое для дома за минимальное количество времени. Теперь вместо сравнения товаров и цен покупатели смогут больше времени уделить отдыху и семье.





Выгодные покупки прямо у дома

Всегда низкие и доступные цены на весь ассортимент, свежие продукты и качественные товары для домашнего обихода, внимательный персонал и близость к дому — это то, за что ценят и любят Havas десятки тысяч постоянных покупателей.





Ведь в Havas всегда можно выгодно приобрести продукцию полюбившихся марок и делать ежедневные покупки для дома в максимально дружелюбной атмосфере. Кроме того, в сети дискаунтеров Havas еженедельно действуют новые выгодные предложения и регулярные скидки на различные товарные позиции.





200 магазинов — это не предел. В 2022 году сеть дискаунтеров Havas продолжит предлагать необходимые продукты по низким ценам и активно работать над увеличением количества магазинов в Ташкенте и Ташкентской области, чтобы всегда соответствовать ожиданиям клиентов.

«Havas — еще ближе и дешевле».

Информационный центр: (+998) 71−205−95−95.

Адрес нового филиала: Юнусабадский р-н, ул. Юнус ота, «Бободехкон» МСГ, 8.

Сайт: havasfood.uz

Facebook: fb.com/havasuz

Instagram: @havasuz

Telegram канал: t.me/havasuz

