Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 27 декабря передала Агентству по карантину и защите растений Узбекистана специальную технику, оборудование, учебные пособия и средства индивидуальной защиты для совершенствования процессов борьбы с вредителями, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ФАО в Узбекистане.

Агентство, в частности, получило 10 мотоциклов, 14 планшетов, 5 опрыскивателей, 400 очков, 400 масок, 240 перчаток, 200 защитных головных уборов, 200 спецкомбинезонов, 100 пар обуви, 200 книг, 1000 информационных плакатов и другое.





ФАО реализует проект «Улучшение борьбы с саранчовыми (Фаза II)», финансируемый Японским агентством международного сотрудничества (JICA), в интересах Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

В рамках проекта внедряется улучшенный механизм реагирования на вспышки саранчи, с использованием менее токсичных пестицидов и препаратов для биологической борьбы с вредителями. Усилия направлены на обеспечение продовольственной безопасности и повышение благосостояния сельского населения за счёт предотвращения угроз и снижения ущерба от нашествий вредителей.

Саранча — самый опасный в мире мигрирующий вредитель — может перемещаться на 150 км в день, сбиваться в стаи по 80 млн особей и съедать в день столько же растительной пищи, сколько и население крупного города. Саранча является серьёзной угрозой для сельского хозяйства, продовольственной безопасности и благосостояния во всём мире, ведь опасные насекомые способны истреблять посевы на миллионах гектаров и разорять крупные сельхозы. Ущерб в таких случаях исчисляется в миллионах долларов.