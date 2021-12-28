В Национальной гвардии сообщили об результатах работы по внедрению обновленной системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, августовским постановлением президента дома Мехрибонлик, детские городки, детские дома семейного типа и дома ребенка системы Министерства здравоохранения были за Национальной гвардией. Силовому ведомству было поручено содействовать возврату воспитанников учреждений их родителям, назначению опекуна и усыновлению детей. В 2020 году о необходимости деинституционализации и закрытии детских домов писали колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов и детский омбудсман Алия Юнусова.

По данным пресс-службы Нацгвардии, на момент выхода постановления (9 августа 2021 года) в Узбекистане функционировало 16 домов Мехрибонлик и 4 детских городка.

За четыре месяца закрылись семь домов Мехрибонлик в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ферганской областях. Детские городки закрылись в Хорезмской, Навоийской и Сырдарьинской областях.

Сегодня 1184 ребенка воспитываются в семьях — их усыновили или удочерили, взяли над ними опеку или забрали в свои семьи близкие родственники. Кроме того, дети воспитываются в семейных детских домах, которых на сегодня по всей стране создано 97.

Напомним, за семейными детскими домами, а также детьми-сиротами, не достигшими 25 лет, взятыми под опеку и попечительство и в семью на воспитание закреплены военнослужащие и сотрудники Нацгвардии, которые не реже раза в месяц должны беседовать с детьми и изучать, какое подопечные получают образование и воспитание и в каких бытовых условиях они живут.

Более подробную информацию об открытии семейных детских домов и о том, какая работа ведётся Нацгвардией, можно узнать на сайте: Mehribonlik.uz