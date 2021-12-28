В понедельник, 27 декабря, в Узбекистане было выявлено 100 случаев коронавируса (днём ранее — 145). Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, это самый низкий показатель с 15 марта, когда было зарегистрировано 65 случаев.

После той даты количество ежедневно выявляемых случаев не опускалось ниже 100. В течение апреля оно выросло с примерно 200 до почти 450. В мае максимальное значение составило 452 (5 мая), в июне — 546 (25 июня), в июле — 924 (30 июля), в августе — 974 (5 августа), в сентябре — 736 (1 сентября, к концу месяца наметился спад), в октябре — 487 (6 октября), в ноябре — 294 (11 ноября), в декабре — 278 (10 декабря).

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, достигло 198487. Официально зарегистрированное число умерших от последствий коронавируса составляет 1484 (в понедельник — 3 случая).

К настоящему времени в стране применено свыше 38,6 миллиона доз вакцин от коронавируса, в том числе более 18,7 миллиона человек получили первую дозу (87,4% населения, подлежащего вакцинации), 13,2 миллиона — вторую и 6,6 миллиона — третью. Полный курс иммунизации прошло 61,9% населения, которое должно быть вакцинировано.