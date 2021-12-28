В январе-ноябре 2021 года в Узбекистан было импортировано 23155 легковых автомобилей на сумму 502,8 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт снизился на 179 автомобилей, однако в стоимостном выражении показатель вырос на 20,2%.
Машины завезены из 25 стран, но большая часть приходится на:
- Китай — 6963;
- Республику Корея — 5630;
- Россию — 4167;
- Казахстан — 3731;
- Польшу — 1204;
- США — 479;
- Литву — 427;
- Таиланд — 250;
- Германию — 103;
- Японию — 88.
В стоимостном выражении импорт автомобилей почти в 1,5 раза превысил экспорт автомашин из Узбекистана.
Электромобили
Согласно данным Госкомстата, за 11 месяцев импортировано 689 электромобилей на 13,8 млн долларов. Это в 7 раз, или на 592 автомобиля, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Электромобили были завезены из 11 стран:
- Китай — 608;
- Турция — 24;
- США — 20;
- Литва — 13;
- Германия — 11;
- Республика Корея — 5;
- Испания, Россия и Украина — по 2;
- Гонконг и ОАЭ — по 1.