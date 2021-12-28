В январе-ноябре 2021 года в Узбекистан было импортировано 23155 легковых автомобилей на сумму 502,8 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт снизился на 179 автомобилей, однако в стоимостном выражении показатель вырос на 20,2%.

Машины завезены из 25 стран, но большая часть приходится на:

  • Китай — 6963;
  • Республику Корея — 5630;
  • Россию — 4167;
  • Казахстан — 3731;
  • Польшу — 1204;
  • США — 479;
  • Литву — 427;
  • Таиланд — 250;
  • Германию — 103;
  • Японию — 88.

В стоимостном выражении импорт автомобилей почти в 1,5 раза превысил экспорт автомашин из Узбекистана.

Электромобили

Согласно данным Госкомстата, за 11 месяцев импортировано 689 электромобилей на 13,8 млн долларов. Это в 7 раз, или на 592 автомобиля, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Электромобили были завезены из 11 стран:

  • Китай — 608;
  • Турция — 24;
  • США — 20;
  • Литва — 13;
  • Германия — 11;
  • Республика Корея — 5;
  • Испания, Россия и Украина — по 2;
  • Гонконг и ОАЭ — по 1.