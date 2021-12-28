В январе-ноябре 2021 года в Узбекистан было импортировано 23155 легковых автомобилей на сумму 502,8 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт снизился на 179 автомобилей, однако в стоимостном выражении показатель вырос на 20,2%.

Машины завезены из 25 стран, но большая часть приходится на:

Китай — 6963;

Республику Корея — 5630;

Россию — 4167;

Казахстан — 3731;

Польшу — 1204;

США — 479;

Литву — 427;

Таиланд — 250;

Германию — 103;

Японию — 88.

В стоимостном выражении импорт автомобилей почти в 1,5 раза превысил экспорт автомашин из Узбекистана.

Электромобили

Согласно данным Госкомстата, за 11 месяцев импортировано 689 электромобилей на 13,8 млн долларов. Это в 7 раз, или на 592 автомобиля, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электромобили были завезены из 11 стран: