Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов прокомментировал итоги презентации по развитию сферы ИКТ президенту Шавкату Мирзиёеву 24 декабря.

По его словам, Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-парк) может стать таким же мегапроектом, как и комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL стоимостью 3,42 млрд долларов или проект по освоению месторождения «Ëшлик-1», для которого строится третья медно-обогатительная фабрика (МОФ-3) стоимостью 2 млрд долларов.

«Наша основная цель, чтобы к 2028 году экспорт программных продуктов и услуг превысил 1 млрд долларов. Тогда IT-парк тоже станет своего рода мегапроектом», — сказал он.

Глава Мининфокома отметил, что экспорт программных продуктов сильно отличается от экспорта в других отраслях, так как добавленная стоимость при таком экспорте в Узбекистане составляет почти 100%, и для его реализации не требуется дополнительная импортная продукция или сырьё.

«Если один рабочий-экспортёр зарабатывает в среднем 2000 долларов в месяц, только его зарплата принесёт 24 тысячи долларов экспортной выручки в год. А если количество таких сотрудников превысит 40 тысяч, то они получат почти 1 миллиард долларов экспортной выручки. Это ещё не относится к программным продуктам или стартапам», — заявил министр.

Шерзод Шерматов рекомендовал молодёжи, которая хочет жить со своей семьёй на родине и получать хороший доход, уделять пристальное внимание изучению иностранного языка и информационных технологий.

«Для BPO (аутсорсинг бизнес-процессов) не требуется программирование, надо просто уметь хорошо говорить на иностранном языке», — отметил он.

После создания отдельной налоговой среды для программистов указом президента 4,5 года назад более чем 50-кратное увеличение услуг по программированию было только первым шагом. Потому что высокие доходы наших молодых людей, которые занимаются экспортом программистов и услугами BPO, побуждают других молодых людей изучать иностранные языки и информационные технологии.

Министр напомнил, что с внедрением налоговых льгот для программистов 4,5 года назад объём экспорта отрасли увеличился в 50 раз и достиг 40 млн долларов. По его словам, это был первый шаг.

«Потому что высокие доходы наших молодых людей, которые занимаются программированием и экспортом услуг BPO, побуждают других молодых людей изучать иностранные языки и информационные технологии», — считает он.

Шерзод Шерматов отметил, что глава государства предложил рассмотреть внедрение IT-визы, чтобы привлечь высококвалифицированных старших программистов (senior), создать для них комфортные условия работы в Узбекистане. Ожидается, что они могли бы стать наставниками для молодых людей, только освоивших программирование (junior).

Кроме того, планируется предоставить ещё больше льгот для компаний, экспортирующих услуги на 10−20 млн долларов. В частности, предлагается снизить их отчисления в IT-парк на 25−50%.