В ноябре в Узбекистане было заключено 22,5 тысячи договоров на куплю-продажу недвижимости, что на 4% больше, чем в октябре (21,6 тысячи), на 14,4% — чем в ноябре прошлого года и на 40,6% — чем в ноябре 2019 года. Об этом говорится в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости. Источник: ЦЭИР.

Наибольшие темпы роста сделок купли-продажи недвижимости в ноябре наблюдались в Сурхандарьинской (22,9%), Наманганской (17,3%) и Хорезмской (14,3%) областях. Незначительное снижение отмечено в Андижанской (14,1%), Самаркандской (6,6%) и Ташкентской (3,7%) областях.

По сравнению с октябрём средние цены на жилье на вторичном рынке выросли на 1,2%. Наибольший рост наблюдался в Ташкентской (3,2%), Самаркандской (3,1%) и Хорезмской (3,0%) областях, тогда как в Навои цены на жильё снизились (-1,4%).

В разрезе городов самые высокие цены зафиксированы в Ташкенте (753 доллара за квадратный метр), Самарканде (553) и Навои (418), самые низкие — в Нукусе (277), Карши (289) и Гулистане (289).

Средняя цена жилья на вторичном рынке Ташкенте выросла на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост цен наблюдался в Мирзо-Улугбекском (3,5%) и Мирабадском (3,2%) районах, самые низкие темпы роста — в Учтепинском (0,1%), Бектемирском (0,7%) и Яшнабадском (-0,6%) районах.

На основании средних цен на жильё в столице и областных центрах эксперты ЦЭИР рассчитали долю домохозяйств, имеющих возможность получить ипотечные кредиты (без субсидий) на приобретение жилья на вторичном рынке (предполагалось, что до 50% дохода семьи направляется на ипотечный кредит на покупку жилья площадью 62 кв. м, срок кредита — 20 лет, первоначальный взнос — 30%).

В Самаркандской (13%), Наманганской (19%) области и Ташкенте (15%) доля домохозяйств, имеющих возможность приобрести жилье в ипотеку, невысока из-за высоких цен на жилье. С учётом текущих цен возможность приобрести жилье на условиях ипотеки в Фергане (35%), Каракалпакстане (33%) и Навоийской области (32,9%) выше, чем в других регионах. В среднем доля людей, которые могут позволить себе купить жильё на вторичном рынке по ипотечному кредиту в Узбекистане, составляет 26%.

Объём ипотечных кредитов физических лиц в январе-ноябре 2021 года составил 8 трлн сумов. Ресурсы, выделяемые Минфином на жилищное строительство за счёт ипотечных кредитов, увеличились в 3 раза до 3,9 трлн сумов (в 2020 году — 1,3 трлн сумов).