Писатель из Узбекистана Андрей Гродзинский получил гран-при конкурса Open Eurasia («Открытая Евразия»), проводимого британской организацией Eurasian Creative Guild.

Конкурс состоялся в рамках фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum (OEBF), который в этом году впервые прошёл в Узбекистане. Мероприятие с 15 по 19 декабря объединило участников из 15 стран на площадках Ташкента и Самарканда.

По данным оргкомитета, в 2021 году на литературный конкурс было подано более 1000 заявок из 53 стран. Победитель получил грант в 7000 долларов от Hertfordshire Press, который позволит автору издать книгу в Лондоне. Диплом Андрею Гродзинскому вручил почётный гость фестиваля, польский писатель Януш Вишневский

Второе место в категории малой прозы взяла ещё одна представительница Узбекистана Зулхумар Кенджаева.

Презентация книги Андрея Годзинского пройдёт на следующем фестивале OEBF в Лондоне в ноябре 2022 года.