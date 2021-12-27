Проект против насилия Nemolchi.uz 27 декабря сообщил, что в сети появился ролик с интимными видео Муштарибону Камиловой, студентки Ташкентского государственного педагогического университета, в конце октября заявившей о домогательстве со стороны замдекана Богабека Юлдашева, который вытолкнул её из окна второго этажа.

Как отмечает Nemolchi.uz, это видео девушка отправляла прошлой зимой или весной своему молодому человеку. «Правда, некоторые каналы преподносят, что она отправляла это замдекану», — говорится в сообщении.

Осенью Муштарибону сдавала свой телефон на проверку следователю по имени Фахриддин. В начале декабря, по данным проекта, Фахриддин отправлял Муштарибону сообщения личного характера, не имеющие отношения к расследованию дела. В дальнейшем переписка была удалена.

Источник: Nemolchi.uz.

«Мы отправили эти скриншоты в следственное управление МВД (плюс дополнительную информацию, так как следователь приставал к её подруге) и попросили отстранить, а то и уволить данного следователя», — говорится в сообщении Nemolchi.uz.

«Пару недель назад он был отстранён от следствия. Сегодня появились видео», — сообщает проект.

Nemolchi.uz задается вопросом: «Следователь МВД незаконно распространяет данные доследственной проверки?» Редакция проекта выразила надежду, что МВД привлечёт к ответственности по соответствующим статьям УК всех, кто распространяет информацию, порочащую честь девушки.

«Газета.uz» запросила комментарии в ГУВД Ташкента. В пресс-службе ведомства заявили, что по данному факту в отношении следователя назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Однако в ГУВД подчеркнули: «При осмотре телефона потерпевшей в ходе следствия ролика интимного характера [обнаружено] не было. Видео не было распространено следователем».

На днях Муштарибону Камилова выступила на молодёжном форуме. Сидя в инвалидной коляске, она рассказала о домогательстве, требованиях родственников замдекана забрать заявление и о травле в интернете. Девушка также призвала женщин не молчать о насилии.