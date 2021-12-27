Платежная система «Единые трансграничные денежные переводы» создается на базе процессингового центра Национального банка Узбекистана, который будет выполнять функции ее оператора. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров 24 декабря, сообщила Norma.uz.

Постановлением определено, что:

трансграничные переводы между физическими лицами с территории зарубежных стран в Узбекистан будут осуществляться по взаимовыгодным тарифам коммерческих банков республики по желанию и добровольному выбору физических лиц наряду с другими платежными системами и через единую платежную систему «Единые трансграничные денежные переводы»;

Национальный банк Узбекистана выполняет функцию расчетного банка по трансграничным переводам, осуществленным через платежную систему «Единые трансграничные денежные переводы»;

«Азия-Инвест Банк» (Москва) считается одним из расчетных банков на территории России по трансграничным переводам, осуществленным через платежную систему «Единые трансграничные денежные переводы».

Коммерческим банкам Узбекистана при предоставлении банковских услуг по международным денежным переводам рекомендовано использовать платежную систему «Единые трансграничные денежные переводы» наряду с другими платежными системами.