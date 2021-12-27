В Министерстве народного образования прокомментировало сообщения о возможном принуждении родителей школьников продлить подписку на электронный школьный дневник Kundalik.

«Оформление подписки на Kundalik остается для родителей добровольным выбором. Никаких устных или письменных приказов для учителей о требовании у родителей продления подписки со стороны Министерства не было», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает МНО, учителя школ, которые используют электронные журналы и дневники вправе напоминать родителям о продлении подписки в рамках их ответственности за воспитание детей, и получение ими общего среднего образования, согласно «Закону об образовании».

Стоимость подписки на Kundalik в 2021 учебном году составляет 8600 сумов на год. В эту сумму входит доступ ко всем функциям платформы, а также логин и пароль. Отдельно больше ничего не оплачивается, отметили в министерстве.

Что известно о компании Kundalik





Согласно данным ЕГРПО, ООО Kundalik зарегистрировано в Ташкенте 28 марта 2018 года. Основной вид деятельности — выпуск прочего программного обеспечения. Учредителями компании являются российская DNEVNIK.RU и швейцарская Allied Capital Holding SA.

Allied Capital Holding SA владеет долями в компании SFI Management Group (100%), связанного с Кабулом Шадиевым, страховой компанией Euroasia Insurance (21,6%, его сын Бобур Шадиев — 33,4%), акциями «Узхимфарм» (74,8%)

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