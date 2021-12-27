В течение 2021 года Tenge Bank радовал своих клиентов приятными бонусами и предложениями: бесплатное оформление детских карт с креативным дизайном, топливные карты и моторное масло для получателей автокредитов, розыгрыши ценных призов и многое другое.

И в завершении 2021 года совместно с Kapital Sug’urta была объявлена беспрецедентная акция. С 1 по 25 декабря 2021 года каждый оформивший автокредит в Tenge Bank автоматически становится участником розыгрыша.

Каждому участнику будет присвоен номер, а победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. По итогам розыгрыша будут объявлены имена четырёх обладателей ценных призов:

1 место — путешествие на две персоны в Турцию (Стамбул — Каппадокия — Анталья);

2 место — холодильник;

3 место — стиральная машина;

4 место — телевизор.

Трансляция прямого эфира, где будут определены победители, состоится 30 декабря в 15:00 на официальных страницах Tenge Bank в Facebook и Instagram, а также информация об итогах розыгрыша будет освещена на телеканале Uzreport.tv и на официальном сайте банка.

Банком было принято решение о продлении акции до 29 декабря. Те, кто с 27 по 29 декабря приобретут автомобиль в кредит, также станут участниками розыгрыша и получат возможность выиграть главный приз — путешествие в Турцию на двоих.

Тур включает в себя расходы по проживанию и перелету, а также интересные обзорные экскурсии.

Вас ждут восемь незабываемых дней в Турции: живописная архитектура Стамбула, сказочные пейзажи Каппадокии, а также фантастические и удивительные эмоции. Эта поездка погрузит в волшебную и духовную атмосферу, которая запомнится надолго.

Условия по автокредиту:

первоначальный взнос — 50, 30, 20%;

годовая ставка — 22,5, 23, 24%;

сумма на авто — до 400 млн сумов;

срок — до 4 лет.

Документы, необходимые для оформления автокредита: документ, удостоверяющий личность, копия договора на приобретение автотранспортного средства.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

АКБ Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank).

Адрес главного офиса: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 66.

Телефон: 1245.

E-mail: info@tengebank.uz

Сайт: tengebank.uz

Facebook: fb.com/tengebank.uz

Telegram: t.me/tengebankuz

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