В течение 2021 года Tenge Bank радовал своих клиентов приятными бонусами и предложениями: бесплатное оформление детских карт с креативным дизайном, топливные карты и моторное масло для получателей автокредитов, розыгрыши ценных призов и многое другое.
И в завершении 2021 года совместно с Kapital Sug’urta была объявлена беспрецедентная акция. С 1 по 25 декабря 2021 года каждый оформивший автокредит в Tenge Bank автоматически становится участником розыгрыша.
Каждому участнику будет присвоен номер, а победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. По итогам розыгрыша будут объявлены имена четырёх обладателей ценных призов:
- 1 место — путешествие на две персоны в Турцию (Стамбул — Каппадокия — Анталья);
- 2 место — холодильник;
- 3 место — стиральная машина;
- 4 место — телевизор.
Трансляция прямого эфира, где будут определены победители, состоится 30 декабря в 15:00 на официальных страницах Tenge Bank в Facebook и Instagram, а также информация об итогах розыгрыша будет освещена на телеканале Uzreport.tv и на официальном сайте банка.
Банком было принято решение о продлении акции до 29 декабря. Те, кто с 27 по 29 декабря приобретут автомобиль в кредит, также станут участниками розыгрыша и получат возможность выиграть главный приз — путешествие в Турцию на двоих.
Тур включает в себя расходы по проживанию и перелету, а также интересные обзорные экскурсии.
Вас ждут восемь незабываемых дней в Турции: живописная архитектура Стамбула, сказочные пейзажи Каппадокии, а также фантастические и удивительные эмоции. Эта поездка погрузит в волшебную и духовную атмосферу, которая запомнится надолго.
Условия по автокредиту:
- первоначальный взнос — 50, 30, 20%;
- годовая ставка — 22,5, 23, 24%;
- сумма на авто — до 400 млн сумов;
- срок — до 4 лет.
Документы, необходимые для оформления автокредита: документ, удостоверяющий личность, копия договора на приобретение автотранспортного средства.
С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.
АКБ Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank).
Адрес главного офиса: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 66.
Телефон: 1245.
E-mail: info@tengebank.uz
Сайт: tengebank.uz
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