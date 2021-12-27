23 декабря через портал e-notarius.uz было впервые совершено нотариальное действие в режиме онлайн, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

«Гражданин У. В. без посещения нотариальной конторы с помощью видеоконференцсвязи оформил разрешение на выезд своего несовершеннолетнего ребёнка за границу», — говорится в сообщении.

Услуга пока работает в тестовом режиме, она заработает полноценно с начала года. С её помощью отдельные нотариальные действия можно будет совершать удаленно, независимо от страны нахождения граждан.

В список таких действий входят подтверждение доверенности, не связанной с передачей имущества другому лицу, совершение исполнительных надписей, свидетельствование подлинности подписи на заявлении (согласие на регистрацию по постоянному или временному месту жительства, согласие на выезд несовершеннолетнего ребёнка за границу), а также совершение платежей.

Для совершения нотариального действия онлайн можно через портал обратиться к любому нотариусу. Система получает сведения о личности заявителя через единую систему идентификации ONE ID. Необходимо наличие электронной цифровой подписи.

В Минюсте отметили, что список нотариальных действий, совершаемых онлайн, будет расширяться.