Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока временного правительства Афганистана запретило водителям включать музыку в машине, а также сажать в автомобиль женщин без хиджаба, сообщил телеканал Kabul News в Twitter. В другом твите Kabul News сообщает, что запрет на воспроизведение музыки в машинах и провоз женщин без хиджабов телеканалу подтвердил представитель МИДа страны.

Kabul News также передал, что водителям запретили возить женщин на относительно большие расстояния без махрама — сопровождающего, состоящего с женщиной в близком родстве, за которого она не имеет права выходить замуж, но с которым может оставаться наедине и путешествовать.

Ранее телеканал TOLO News сообщил, что правительство Афганистана распорядилось убрать фотографии женщин с рекламных баннеров на магазинах и бизнес-центрах Кабула. Представитель властей столицы сообщил, что необходимо снять все фотографии, которые «противоречат правилам ислама». Решение возмутило владельцев салонов красоты, так как это может нанести серьёзный урон их бизнесу.

Как сообщалось ранее, из 4,2 миллиона афганских детей, не имеющих возможности посещать школу, 60% — девочки. Во многих провинциях это происходит из-за нехватки женщин-учителей — необходимого условия получения образования девочками. За исключением учителей, медиков и сотрудников неправительственных организаций, женщинам в целом работать не разрешается. Без сопровождения мужчины им запрещено выходить из дома — в некоторых местах за нарушение этого правила грозит строгое наказание.

В начале декабря движение «Талибан» издало указ по обеспечению прав женщин. В нем говорится, что для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины и никто не может заставить выйти замуж «путём принуждения или давления». Также указ регулирует случаи многоженства: мужья обязаны «предоставлять права всем женщинам в соответствии с законами шариата».

В ООН назвали этот шаг «важным сигналом», но многие вопросы, по мнению организации, всё ещё остаются без ответа. Например, в документе не устанавливается минимальный возраст для вступления в брак и не обеспечиваются права девочек на образование, работу, свободу передвижения и участие в общественной жизни.