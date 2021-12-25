Бывший футболист, капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов 25 декабря утверждён вице-президентом Ассоциации футбола и членом исполнительного комитета АФУ, сообщила пресс-служба спортивной организации.
Кроме того, членами Исполкома также утверждены:
- Председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана Рустам Мавзурович Шаабдурахманов;
- Первый заместитель министра туризма и спорта Аваз Кудратуллаевич Каримов;
- Председатель правления АК «Узбекнефтегаз» Мехриддин Раззокович Абдуллаев;
- Председатель Верховного Суда Козимджан Фозилович Камилов;
- Председатель Национальной телерадиокомпании Алишер Джуракулович Ходжаев.
Напомним, летом после неудачного выступления на отборочном турнире к чемпионату мира Одил Ахмедов завершил выступления за национальную сборную, за которую с 2007 года сыграл 108 матчей и забил 21 гол, а 18 декабря объявил о завершении футбольной карьеры.