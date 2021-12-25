Ежегодно тысячи граждан Узбекистана отправляются в Россию на поиски достойного дохода и хорошей жизни. Большинство из них предпочитают переезд в Москву или Санкт-Петербург. Это обусловлено тем, что уровень жизни и зарплаты в этих мегаполисах гораздо выше, чем в Узбекистане и других российских регионах.

Но в таких крупных городах приехавшим на заработки мигрантам зачастую приходится терпеть и с трудом переживать негативные моменты. Например, они часто становятся жертвами «черных посредников» — бригадиров нелегальных мигрантов, часто являющихся гражданами России. Они получают проценты за трудоустройство и обеспечение нелегального въезда в страну. Их часто обманывают работодатели, обещая «золотые горы», но по факту выплачивается крошечный заработок, которого едва ли хватает на еду и скромную одежду. Все это происходит из-за неосведомленности и отсутствия защиты. В чужой стране приехавшим на заработки просто не к кому обратиться за помощью. Складывается ощущение, что всем плевать и люди остаются одни без возможности получить хоть какую-то поддержку.

Вместо ожидаемого трудоустройства на достойную работу и повышения финансового благополучия своей семьи многие вынуждены вернуться домой ни с чем, а часто и с большими долгами. Остальные предпочитают просто терпеть этот нескончаемый обман и труд за гроши, ждать изменений в ситуации на российском рынке труда, ждать, когда правительство обратит внимание на приехавших в Россию граждан Узбекистана. Ждать, когда кто-то протянет руку помощи и окажет поддержку в это непростое время.

Уже много лет граждане Узбекистана становятся жертвами обмана и алчности бессовестных посредников и работодателей. Никто не хочет быть обманутым, никто не хочет рабских условий на работе, приехавшие в Россию хотят равных условий с местным населением. Возможно ли это и есть ли выход — большой вопрос.

Но время идет и ситуация меняется. Нашлись те, кто не закрыл глаза на трудности мигрантов. Эксперты тщательно изучили важные проблемы приехавших на заработки в Россию граждан. Спустя годы анализа и трудоемкой работы было создано мобильное приложение ISalamport, которое станет верным другом и помощником на территории чужой страны.

Его функционал способен решить актуальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане, переехавшие в Россию для осуществления трудовой деятельности. Приложение ISalamport бесплатно для граждан Узбекистана.

Теперь можно забыть про нечестных работодателей, нет нужды пользоваться услугами нелегальных посредников, появилась возможность экономить на денежных переводах, приобретать товары в кредит, не являясь гражданином России. Можно не бояться обмана, ведь теперь есть юридическая защита и поддержка.

Это далеко не полный список всех возможностей, доступных для каждого гражданина Узбекистана, решившего стать частью этого проекта.

Открыть для себя весь функционал, который поможет оградить от проблем и чувствовать себя как дома, просто. Нужно лишь бесплатно скачать приложение ISalamport в Google Play и пройти простую регистрацию.

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