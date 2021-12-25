Мирзоход Муродилович Убайдуллаев назначен заместителем министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана — директором Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минэкономразвития.

До назначения он с февраля 2021 года работал хокимом Ферганы.

Мирзохид Убайдуллаев (1976 года рождения) родился в Ферганском районе. Окончил Ферганский политехнический институт (1999), Высшую школу бизнеса при Кабмине (2013). Является членом партии УзЛиДеП.

Ранее работал заместителем хокима Ферганской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности — начальником Главного управления экономического развития и сокращения бедности (2020−2021), хокимом Маргилана (2016−2020), заместителя председателя Комитета по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса (2015−2016), начальника Финансового управления хокимията области (2014−2015), начальника Управления казначейства области (2010−2014) и другие.

В начале декабря президент анонсировал создание Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства на базе приёмных премьер-министра и Агентства по развитию предпринимательства. Помощники хокимов начнут работать с 1 января, к каждому району (городу) прикрепят сотрудников госорганов и банков. Они отправятся в годичную командировку с сохранением должности и зарплаты. Лучших наградят знаком «Реформатор Нового Узбекистана».