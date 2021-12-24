Кабинет министров Узбекистана внёс в парламент законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих продление льгот по налогу на добавленную стоимость для ряда продовольственных продуктов, сообщил депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев.

С 1 мая до конца года действует нулевая ставка НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового).

С 10 октября по 31 декабря от НДС также освобождён оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Как сообщил депутат, на недавнем обсуждении проекта госбюджета для снижения инфляции в 2022 году, повышения покупательной способности населения и сохранения стабильных цен на основные продукты питания он предложил представителям правительства, в том числе вице-премьеру Джамшиду Кучкарову рассмотреть вопрос о продлении льгот по НДС.

Законопроект, предусматривающий продление льгот до 30 апреля 2022 года, был внесён в парламент 24 декабря.

«Думаю, что эти фискальные меры, принятые правительством, не только сохранят стабильность цен на основные продукты питания на наших рынках, но и снизят их, полностью обеспечив спрос населения на эти продукты», — считает Дониёр Ганиев.

По его мнению, учитывая высокую долю мяса, масла и картофеля в потребительской корзине, стабильность цен на них, в свою очередь, положительно скажется на снижении темпов роста цен на другие потребительские товары и услуги.

Объём потребления растительного масла в Узбекистане составляет 460 тысяч тонн в год, его половина покрывается за счёт импорта. «Газета.uz» рассказывала о факторах повышения цен на масло и странах-экспортёрах этой продукции.

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ, сенатор Эркин Гадоев сообщал, что для удовлетворения потребностей населения в животноводческой продукции, согласно медицинским нормам, требуется 1,5 миллиона тонн мяса, то есть 42,8 кг мяса в год на одного человека. В текущем году было запланировано производство 1,4 миллиона тонн мяса, что на 4% больше по сравнению с 2020 годом. «Этот объём составляет 93% потребительского спроса населения. Значит, остальную часть мы должны покрыть за счёт привозного мяса», — говорил он.

В октябре прошлого года производитель мясной продукции, фермер Иззат Муталов объяснял, почему «неправильно и безрезультатно» освобождать импортное мясо от НДС, и называл причины дороговизны мяса.

В ноябре товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 1,2%. С начала года повышение цен составило 8,6%, в годовом выражении оно достигло 10,3%. Согласно проекту госбюджета на 2022 год, инфляция прогнозируется на уровне 9%.