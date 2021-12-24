16 декабря UZTELECOM запустил новую услугу eSIM. Теперь вы можете стать абонентом мобильной связи стандарта GSM национального оператора по новым технологиям и с приятными бонусами.

Услуга eSIM — это прорыв в области коммуникационных услуг. Встроенный в смартфон абонентский модуль обеспечивает идентификацию абонента и доступ его до конечного абонентского устройства. При этом eSIM исключает пластиковые отходы. Однако он имеет те же возможности, что и обычные карты и даже больше, но более экологичен и технологичен.

Возможность пользования eSIM, предоставляется физическим и юридическим лицам при условии наличия у них устройства, поддерживающего технологию eSIM.

Одним из основных преимуществ данного вида карт является безопасность. Цифровую карту невозможно потерять или повредить, что исключает возможные риски. Также к одному устройству вы можете подключить несколько абонентских номеров, а именно: до пяти номеров (профилей) на eSIM. Количество профилей зависит от модели устройства.

Действующие абоненты UZTELECOM могут заменить имеющуюся у них стандартную SIM-карту на eSIM в офисах компании. Чтобы заменить SIM-карту, необходимо прийти в офис с документом, удостоверяющим личность. SIM-карта заменяется только при личном обращении абонента, с которым заключен договор на оказание услуг мобильной связи.

У UZTELECOM есть отличная новость для тех, кто хочет обновить формат подключения и стать абонентом национального оператора. Только до 14 января 2022 года вы можете подключить eSIM бесплатно, а еще получить грандиозные скидки до 70% на желанные номера «золотой» категории при подключении определенных тарифов.

«UZTELECOM — национальный оператор».

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