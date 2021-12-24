Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря отвечал на вопросы журналистов в течение почти 4 часов. Вопросы журналистов и ответы главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. «Газета.uz» приводит цитаты российского лидера по основным темам.

Отношения с западными странами

Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.

В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет. Это Соединённые Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?

Разве мы не знаем: ни одного дюйма на восток, — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы.

Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли и теперь ещё говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО — на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружений.

Об Украине и Донбассе

Дважды украинские власти предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военные операции! «Да-да», — и начал. Результат? Окружение, потери. Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чём? Не хотят исполнять.

Нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — вот такие-то и такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и, думая об этом, что-то делать.

Второй вариант — это в целом создание на этой территории такой «анти-России» с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше? Всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооружённым путём, и, кстати говоря, по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: «Ну ладно, с Крымом всё, забыли». Нет! Толкают и туда тоже.

Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Всё время с оглядкой, что там будет и когда «долбанут»?

Это серьёзный вопрос. Я сейчас говорил о наших планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Что это всё значит, если это всё приведёт к конфликтам, о которых Вы сейчас спросили? Но это не наш выбор, мы этого не хотим.

Именно поэтому я и ответил на предложение президента [США Джо] Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня — это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить.

В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнёры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдёт именно по этому пути.

О Навальном и иноагентах

Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри. Так и случилось по итогам Первой мировой войны и в 1990-е. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы. Вы (корреспондент Би-би-си Петр Козлов — ред.) сказали о человеке, которого якобы отравили. Я лично просил президента Франции, канцлера ФРГ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала про этот «Новичок» или как его там. Предлагали, чтобы специалисты поехали, взяли пробу, чтобы было основание для уголовного дела. Нет. Ноль. Давайте перевернем эту страницу.

Сидельцы в каждой стране были и будут. Не надо совершать преступления и прикрываться политикой.

Согласен, что ничего хорошего нет, когда СМИ становятся иноагентами. Но закон придуман не нами, а в США в 1930-е годы. Он действует там и сейчас. Там 0,034% организаций признаны иноагентами. У нас столько же. Там уголовная ответственность — пять лет лишения свободы. Пятерочка. У нас ничего подобного нет.

Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, четко и ясно заявляли об источниках финансирования своей деятельности. Наш закон гораздо более либеральный, и если вы полагаете, что этого недостаточно, ну давайте сделаем, как в США, введём уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы даже не требуем прекращения деятельности, просто назовите свои источники.

Об убийствах Политковской и Немцова

Есть мнение, что заказчики этих убийств спрятались. Делалось всё для раскрытия этих убийств. Сведение такое счётов недопустимо. Государство будет бороться с криминальными проявлениями такого рода. Если за ними стоят заказчики, которых не знаем, будем искать.





О демографии в России

146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно, и с экономической точки зрения: у нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, миллион человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьёзно увеличить это к 2024, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста".

О пытках в колониях

Это общемировая проблема. Очень много и во Франции, и в США таких мест, каких даже в странах третьего мира нет.

Я опираюсь на информацию, которая поступает из разных источников. Возможны ли ошибки? Такое тоже бывает. Жизнь разнообразна. Надо опираться на данные следствия. 17 уголовных дел идет по этому поводу. Давайте разберемся в этом. Там нет ни одного заинтересованного следователя. Мы для этого и разделили СК (Следственный комитет — ред.) и прокуратуру.

Проблемы есть. Надо спокойненько с этим работать, опираться на результаты расследования таких преступлений. Доводить до конца, чтобы все поняли: наказание неизбежно. В том числе и с помощью правозащитных организаций. Стараюсь реагировать на вопросы об условиях содержания, обращения с людьми. Это наши люди, и относиться к ним надо по-человечески.

Об ограничениях в интернете

Для платформ это прежде всего бизнес, вопрос номер один для них — это извлечение прибыли. Отсюда и призывы к суициду, и трагедии в школах, у нас в последнее время сто с лишним таких преступлений предотвращено. Потому и требование о «приземлении» этих платформ, чтобы они открывали свои представительства.

Что касается ухода от обезличенности в интернете, это обсуждается. Тут надо соблюсти золотую середину, не подавлять свободу выражения и распространения информации, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений. Во многих странах идет замедление трафика и вплоть до фактической блокировки. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования.

О временном правительстве Афганистана

Мне хотелось бы, чтобы отношения России и Афганистана складывались наилучшим образом. Но что касается признания талибов, надо исходить из реалий. Из того, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы. Сейчас нужно оказать помощь афганскому народу. Это должны сделать те, кто нанес ущерб афганской экономике и афганcкому обществу. Те, кто присутствовал там 20 лет и все разрушал, должны помочь. Прежде всего разморозить средства в банках, в том числе американских.