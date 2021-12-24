Днем 24 декабря по большей части территории Узбекистана будет наблюдаться теплая и сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха составит +8…+13 градусов. На северные районы республики начал заходить холодный антициклон, местами по эти районам пройдут снега, возможно усиление ветра до 17−22 м/с, температура днем не превысит −2…+3.

В субботу, 25 декабря, вторжение антициклона затронет всю территорию республики. По Каракалпакстану, Хорезмской области местами пройдет снег, по Бухарской, Навоийской областям местами дождь, возможен переход в снег, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям во второй половине дня местами дождь. Лишь по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям осадков не ожидается.

Местами будет усиливаться ветер до 17−22 м/с. Температура составит ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10, по северу ночью −3…−8, днем 0…-5

В воскресенье, 26 декабря, по всей территории Узбекистана пройдет дождь с переходом в снег, по северу осадки прекратятся. Температура ночью и днем составит −2…+3 градуса, по северу ночью −9…−14, днем 0…-5.

В понедельник осадки по Узбекистану маловероятны, ночная температура понизится до −3…−8 градусов, днем не превысит −2…+3, что на 5−7 градусов ниже среднемноголетних значений для этого дня.

В эти дни местами по республике возможны туманы.