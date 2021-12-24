22 декабря сеть супермаркетов Makro объявила о старте акции, проводимой совместно с Pepsi.
Имена счастливых обладателей ценных призов будут известны уже 14 января 2022 года, а сам розыгрыш состоится в Makro City «Депо Mall».
Что необходимо сделать для участия в акции:
- Совершить покупку в одном из филиалов сети супермаркетов Makro на сумму от 100 тысяч сумов и более, включив в покупку Pepsi (2 л).
- Получить код, который будет указан в чеке, и зарегистрироваться в Telegram-боте.
- Сохранить полученный чек до дня розыгрыша.
Больше покупок — больше шансов выиграть.
Победители получат:
- Xbox Series X;
- iPhone 13 Pro Max;
- электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential;
- годовой запас Pepsi.
Также можно стать счастливым обладателем поездки на двоих в Дубай.
Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.
Следить за обновлениями можно на странице Makro в Instagram.
Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro. Накопленные баллы помогут оплатить следующую покупку целиком или ее часть.
На правах рекламы.