22 декабря сеть супермаркетов Makro объявила о старте акции, проводимой совместно с Pepsi.

Имена счастливых обладателей ценных призов будут известны уже 14 января 2022 года, а сам розыгрыш состоится в Makro City «Депо Mall».

Что необходимо сделать для участия в акции:

Совершить покупку в одном из филиалов сети супермаркетов Makro на сумму от 100 тысяч сумов и более, включив в покупку Pepsi (2 л). Получить код, который будет указан в чеке, и зарегистрироваться в Telegram-боте. Сохранить полученный чек до дня розыгрыша.

Больше покупок — больше шансов выиграть.





Победители получат:

Xbox Series X;

iPhone 13 Pro Max;

электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential;

годовой запас Pepsi.

Также можно стать счастливым обладателем поездки на двоих в Дубай.

Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.





Следить за обновлениями можно на странице Makro в Instagram.

Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro. Накопленные баллы помогут оплатить следующую покупку целиком или ее часть.

На правах рекламы.