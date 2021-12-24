Makro запускает акцию «4+1» по всей сети.

24 декабря по всей сети супермаркетов Makro стартует акция «4+1: набор для идеального оливье».

Условия акции просты. Чтобы получить горошек Bonduelle (400 г) бесплатно, необходимо приобрести четыре наименования, которые представлены на полках супермаркетов по специальным ценам. В регионах может быть представлен другой бренд яиц и маринованных огурцов.

Акция «Набор для идеального оливье» продлится по 3 января 2022 года.





Также сеть Makro объявила о старте акций на позиции лимонада «Натахтари», которая пройдет по всей сети, и соков Grante для филиалов Ташкента. Срок акций — с 23 декабря 2021 года по 22 января 2022 года.

Воспользовавшись на кассе приложением E-Makro, покупатели получат возможность копить баллы, которые начисляются в размере от 1 до 2% от всей суммы покупки.





Накопленными баллами в приложении E-Makro можно оплатить часть или всю сумму покупки в сети супермаркетов Makro.

Скачать приложение можно по ссылке.

Больше интересных предложений от Makro можно найти в Instagram.

Акции не распространяются на филиалы формата Express.

На правах рекламы.