АКБ «Капиталбанк» предлагает линейку выгодных вкладов в национальной и иностранной валюте с высокими процентными ставками и гибкими условиями, дающими возможность снимать, пополнять и закрывать вклад досрочно, не теряя проценты.

Вклады:

При открытии депозита в «Капиталбанке» каждый вкладчик может получить банковскую карту в подарок:

Visa Gold или Mastercard Gold — при сумме вклада более 5 млн сумов или в эквиваленте USD/EUR;

Visa Classic или Mastercard Standard — при сумме вклада более 1 млн сумов или в эквиваленте USD/EUR;

Uzcard или Humo — при любой сумме вклада.

Все вклады можно открыть как в банке, так и онлайн с помощью мобильного приложения за пару минут. Проценты от вклада выплачиваются в удобной для клиента форме либо зачисляются на счет кошелька в мобильном приложении, если вклад открыт онлайн. Стать вкладчиком в «Капиталбанке» можно с 16 лет при наличии документа, удостоверяющего личность.

При открытии онлайн-вклада для получения бесплатной банковской карты необходимо обратиться в любой из филиалов «Капиталбанка». Если у вкладчика уже есть действующая банковская карта «Капиталбанка», то повторно один и тот же вид карт не выдается.

Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно на официальном сайте банка или по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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