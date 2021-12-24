АКБ «Капиталбанк» предлагает линейку выгодных вкладов в национальной и иностранной валюте с высокими процентными ставками и гибкими условиями, дающими возможность снимать, пополнять и закрывать вклад досрочно, не теряя проценты.
Вклады:
- «Барака» — 22% годовых сроком на 25 месяцев;
- «Сбережения» — 21% годовых сроком на 25 месяцев;
- «Копилка» — 20% годовых сроком на 25 месяцев;
- «Олтин куз» — 17% годовых сроком на 24 месяца;
- «Капитал 24» — 5% годовых сроком на 36 месяцев;
- «Люкс» — 4% годовых сроком на 36 месяцев;
- «Евро Люкс» — 3% годовых сроком на 36 месяцев.
При открытии депозита в «Капиталбанке» каждый вкладчик может получить банковскую карту в подарок:
- Visa Gold или Mastercard Gold — при сумме вклада более 5 млн сумов или в эквиваленте USD/EUR;
- Visa Classic или Mastercard Standard — при сумме вклада более 1 млн сумов или в эквиваленте USD/EUR;
- Uzcard или Humo — при любой сумме вклада.
Все вклады можно открыть как в банке, так и онлайн с помощью мобильного приложения за пару минут. Проценты от вклада выплачиваются в удобной для клиента форме либо зачисляются на счет кошелька в мобильном приложении, если вклад открыт онлайн. Стать вкладчиком в «Капиталбанке» можно с 16 лет при наличии документа, удостоверяющего личность.
При открытии онлайн-вклада для получения бесплатной банковской карты необходимо обратиться в любой из филиалов «Капиталбанка». Если у вкладчика уже есть действующая банковская карта «Капиталбанка», то повторно один и тот же вид карт не выдается.
Узнать подробнее об условиях открытия депозита можно на официальном сайте банка или по телефону: (+998) 71−200−15−15.
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