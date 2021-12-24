28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств. Она организуется по инициативе президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

В мероприятии примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.